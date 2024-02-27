У Раді повідомили, чи підвищуватимуть податки в Україні у разі відсутністі допомоги від США

У податковому комітеті парламенту заявили, чи розглядається варіант підвищення податків як основний сценарій, щоб покрити відсутність допомоги від США.

Член комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що в країні не розглядають питання підвищення податків для того, щоб покрити відсутність допомоги від США. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Нардеп наголосила, що до кінця лютого парламент очікує від уряду план альтернативних надходжень до держбюджету на тлі відсутності допомоги від США.

«Що це може бути? Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, це також може бути перегляд акцизних зборів, зборів за надра, що також дуже важливо. Але Президент проти підвищення податків. Тому ми повинні наразі заспокоїти населення: підвищення податків ми не розглядаємо зараз як основний сценарій, тому що Президент сказав шукати альтернативні шляхи», - сказала нардеп.

Також вона додала, що розглядається варіант запозичення у НБУ. Тому альтернатив багато, але завдання влади - зробити так, щоб це прямо не торкнулося населення.

Раніше ми писали, що підвищення податків і скорочення витрат – умови нового траншу в 900 млн доларів від МВФ.

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