В Раде сообщили, будут ли повышать налоги в Украине в случае отсутствия помощи от США

В налоговом комитете парламента заявили, рассматривается ли вариант повышения налогов как основной сценарий, чтобы покрыть отсутствие помощи от США.

Член комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что в стране не рассматривается вопрос повышения налогов для того, чтобы покрыть отсутствие помощи от США. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Нардеп подчеркнула, что до конца февраля парламент ожидает от правительства план альтернативных поступлений в госбюджет на фоне отсутствия помощи от США.

«Что это может быть? Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, это также может быть пересмотр акцизных сборов, сборов за недра, что также очень важно. Но Президент против повышения налогов. Поэтому мы должны сейчас успокоить население: повышение налогов мы не рассматриваем сейчас как основной сценарий, потому что Президент сказал искать альтернативные пути», - сказала нардеп.

Также она добавила, что рассматривается вариант заимствования у НБУ. Поэтому альтернатив много, но задача власти – сделать так, чтобы это прямо не коснулось населения.

Ранее мы сообщали, что повышение налогов и сокращение расходов – условия нового транша в 900 млн долларов от МВФ.

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