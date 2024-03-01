Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не всі процесуальні кодекси написані з урахуванням правил літературної української мови – НШСУ

На думку Школи суддів, це створює проблеми при написанні суддями судових рішень.

Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро

Для отримання коштів від Європейського Союзу протягом 2024-2027 років Україна повинна буде виконати План реформ.

Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Коли розбіжності у викладі фактичних обставин злочину у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є підставою для скасування вироку

Об’єднана палата ККС ВС пояснила, коли розбіжності у викладі фактичних обставин кримінального правопорушення у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

  1. В Україні

На Київщині з'явиться перший в Україні заказник для охорони вовків

10:35, 1 березня 2024
Київський еколого-культурний центр закінчує роботу зі створення на півночі Вишгородського району першого в Україні заказника для охорони вовка.
На Київщині з'явиться перший в Україні заказник для охорони вовків
Джерело фото: Michael LaRosa / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На півночі Вишгородського району з'явиться перший в Україні заказник для охорони вовків. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр. 

Під охорону буде взято «Чортове болото» біля річки Жидок площею близько 200 га.

Як зазначається, вовк у всій Європі охороняється Берніською конвенцією та директивою 92/43/ЄС. В даний час в 15 європейських країнах вовк знаходиться під повною охороною, в п'яти він знаходиться під частковою охороною (як мисливський вид). Болгарія має 2712 вовків, Італія – 3307 вовків, Румунія – 3000 вовків, Польща – 1889 вовків.

В Україні налічується 2000 вовків, але до цього в Україні питанню збереженню вовків увагу не приділяли.

«Було проведено дослідження, в результаті якого вдалося встановити, що в Чортовому болоті, зовсім дикій та важкодоступній місцевості, вже багато років живе сім'я вовків, яка тут розмножується. Тому ми зараз закінчуємо готувати документи щодо створення заказника для охорони місця розмноження вовків», - сказано у повідомленні КЕКЦ.

Крім вовків там також можна спостерігати червонокнижного лося, у великій кількості зустрічається кабан, козуля та бобр.

Раніше ми писали, що в Україні напрацьовують законодавчі зміни задля захисту вовків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду