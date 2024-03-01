На Київщині з'явиться перший в Україні заказник для охорони вовків

Київський еколого-культурний центр закінчує роботу зі створення на півночі Вишгородського району першого в Україні заказника для охорони вовка.

Джерело фото: Michael LaRosa / Unsplash

На півночі Вишгородського району з'явиться перший в Україні заказник для охорони вовків. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр.

Під охорону буде взято «Чортове болото» біля річки Жидок площею близько 200 га.

Як зазначається, вовк у всій Європі охороняється Берніською конвенцією та директивою 92/43/ЄС. В даний час в 15 європейських країнах вовк знаходиться під повною охороною, в п'яти він знаходиться під частковою охороною (як мисливський вид). Болгарія має 2712 вовків, Італія – 3307 вовків, Румунія – 3000 вовків, Польща – 1889 вовків.

В Україні налічується 2000 вовків, але до цього в Україні питанню збереженню вовків увагу не приділяли.

«Було проведено дослідження, в результаті якого вдалося встановити, що в Чортовому болоті, зовсім дикій та важкодоступній місцевості, вже багато років живе сім'я вовків, яка тут розмножується. Тому ми зараз закінчуємо готувати документи щодо створення заказника для охорони місця розмноження вовків», - сказано у повідомленні КЕКЦ.

Крім вовків там також можна спостерігати червонокнижного лося, у великій кількості зустрічається кабан, козуля та бобр.

Раніше ми писали, що в Україні напрацьовують законодавчі зміни задля захисту вовків.

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