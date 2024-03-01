На Киевщине появится первый в Украине заказник для охраны волков

Киевский эколого-культурный центр завершает работу по созданию на севере Вышгородского района первого в Украине заказника для охраны волка.

Источник фото: Michael LaRosa / Unsplash

На севере Вышгородского района появится первый в Украине заказник для охраны волков. Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр.

Под охрану будет взято «Чертово болото» у реки Жидок площадью около 200 га.

Как отмечается, волк по всей Европе охраняется Бернисской конвенцией и директивой 92/43/ЄС. В настоящее время в 15 европейских странах волк находится под полной охраной, в пяти он находится под частичной охраной (как охотничий вид). Болгария имеет 2712 волков, Италия – 3307 волков, Румыния – 3000 волков, Польша – 1889 волков.

В Украине насчитывается 2000 волков, но до этого в Украине вопросу о сохранении волков внимание не уделяли.

«Было проведено исследование, в результате которого удалось установить, что в Чертовом болоте, совсем дикой и труднодоступной местности, уже много лет живет семья волков, роторая там размножается. Поэтому мы сейчас заканчиваем готовить документы о создании заказника для охраны места размножения волков», - говорится в сообщении КЭКЦ.

Кроме волков, там также можно наблюдать краснокнижного лося, в большом количестве встречается кабан, косуля и бобр.

Раньше мы писали, что в Украине нарабатывают законодательные изменения для защиты волков.

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