Болгарія розпочала відправлення бронетранспортерів в Україну

Перші обіцяні Болгарією бронетранспортери вже в дорозі до України.

Джерело фото: BTV

Уряд Болгарії розпочав відправлення обіцяних бронетранспортерів в Україну, повідомляє BTV.

Згідно з даними видання, перший бронетранспортер був завантажений на платформу та вирушив із бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі.

Загалом планується відправити 110 бронетранспортерів на Україну. Міністерство оборони відповідає за їх перекидання.

Транспортування цих бронетранспортерів розпочалося сьогодні, і їх перевозитимуть у комплекті по шести одиниць.

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