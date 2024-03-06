Болгария начала отправку бронетранспортеров в Украину

Первые обещанные Болгарией бронетранспортеры уже в пути в Украину.

Источник фото: BTV

Правительство Болгарии начало отправку обещанных бронетранспортеров в Украину, сообщает BTV.

Согласно данным издания, первый бронетранспортер был загружен на платформу и отправился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Нови Искари.

Всего планируется отправить 110 бронетранспортеров на Украину. Министерство обороны отвечает за их переброску.

Транспортировка этих бронетранспортеров началась сегодня, и их будут перевозить в комплекте по шесть единиц.

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