Безопасный онлайн-шоппинг: в киберполиции дали гражданам ряд советов

Онлайн-шопинг с каждым днем набирает популярность среди украинских покупателей, однако скрывает и немало опасностей.

Киберполиция дала гражданам ряд советов по безопасному онлайн-шоппингу. Не попасть на крючок интернет-мошенников при совершении покупок онлайн поможет соблюдение правил платежной безопасности:

Не переходите по сомнительным ссылкам, отправленным на электронную почту, в соцсетях или мессенджерах. Злоумышленники могут визуально маскировать свои фишинговые сайты под реальные. Поэтому проверьте URL магазина – обычно ссылка мошеннических сайтов немного отличается от адреса реальной площадки. Также сайт должен поддерживать безопасный протокол https (указывается в начале URL-адреса).

Не вводите данные банковских карт на сомнительных сайтах. Если онлайн магазин вам не известен, не спешите сразу оплачивать покупку. Проверьте продавца, например, прочитав отзывы о нем. К тому же большинство продавцов позволяют осуществить наложенный платеж, когда товар поступит в почтовое отделение. Там вы сможете проверить заказ и оплатить, если он вас устраивает.

Не сообщайте посторонним лицам по телефону или через мессенджеры реквизиты банковских карт, коды подтверждений от банка и балансы на ваших счетах. Эта информация вместе с номером телефона и именем и фамилией позволит злоумышленникам получить доступ к вашему интернет-банкингу и украсть деньги со счетов.

Для оплаты покупок в интернете в полиции рекомендуют завести отдельную банковскую карту и пополнять ее под конкретные покупки.

Также убедитесь, что к вашим картам подключена технология 3D Secure. Большинство банков подключают ее к своим продуктам по умолчанию. Целью этой цели является дополнительная идентификация держателя карты, который осуществляет покупку или перевод средств, чтобы уменьшить риск мошенничества по карте.

Но платежи с этой технологией должен поддерживать и тот интернет-магазин, на котором вы совершаете покупку. Если онлайн-продавец не поддерживает 3D Secure, операция осуществляется в стандартном режиме без ввода кода подтверждения.

Кроме этого, в полиции не рекомендуют производить оплату, вводя реквизиты платежных карт, используя публичный Wi-Fi. Злоумышленники могут получить доступ к чувствительной информации, передаваемой в сети.

Кроме выманивания у вас персональной информации для дальнейшего опустошения счетов, мошенники действуют и по-другому – продают вымышленный товар.

В этом случае их главная задача – получить от вас частичную или полную оплату. После этого злоумышленники перестают выходить на связь, а жертва остается без денег и без товара.

Советуем с осторожностью относиться к огромным скидкам или предложениям. Исследуйте рынок перед покупкой, чтобы увидеть стоимость аналогичного товара у других продавцов и понять общую ценовую политику.

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