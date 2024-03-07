Безпечний онлайн-шопінг: у кіберполіції дали громадянам низку порад

Онлайн-шопінг з кожним днем набирає популярності серед українських покупців, однак приховує і чимало небезпек.

Кіберполіція дала громадянам низку порад щодо безпечного онлайн-шопінгу. Не потрапити на гачок інтернет-шахраїв при здійсненні покупок онлайн допоможе дотримання правил платіжної безпеки:

Не переходьте за сумнівними посиланнями, надісланими на електронну пошту, в соцмережах або месенджерах. Зловмисники можуть візуально маскувати свої фішингові сайти під реальні. Тож перевірте URL-адресу магазину – зазвичай посилання шахрайських сайтів трохи відрізняється від адреси реального майданчика. Також сайт має підтримувати безпечний протокол https (вказується на початку URL-адреси).

Не вводьте дані банківських карток на сумнівних сайтах. Якщо онлайн-магазин вам не відомий, не поспішайте одразу оплачувати покупку. Перевірте продавця, наприклад, почитавши відгуки про нього. До того ж більшість продавців дозволяють здійснити післяплату, коли товар надійде до поштового відділення. Там ви зможете перевірити замовлення та оплатити, якщо воно вас влаштовує.

Не повідомляйте стороннім особам телефоном або через месенджери реквізити банківських карток, коди підтверджень від банку та баланси на ваших рахунках. Ця інформація разом з номером телефону та ім’ям і прізвищем дозволить зловмисникам отримати доступ до вашого інтернет-банкінгу і викрасти гроші з рахунків.

Для оплати покупок в інтернеті у поліції рекомендують завести окрему банківську картку і поповнювати її під конкретні покупки.

Також переконайтеся, що до ваших карток підключена технологія 3D Secure. Більшість банків підключають її до своїх продуктів за замовчуванням. Ця функція має на меті додаткову ідентифікацію власника картки, який здійснює купівлю чи переказ коштів, щоб зменшити ризик шахрайства по картці.

Але платежі з цією технологією має підтримувати і той інтернет-магазин, на якому ви робите покупку. Якщо онлайн-продавець не підтримує 3D Secure, тоді операція здійснюється в стандартному режимі без введення коду підтвердження.

Окрім цього, у поліції не рекомендують здійснювати оплату, вводячи реквізити платіжних карток, використовуючи публічний Wi-Fi. Зловмисники можуть отримати доступ до чутливої інформації, яка передається в мережі.

Окрім виманювання у вас персональної інформації для подальшого «спустошення» рахунків, шахраї діють і по-іншому – продають вигаданий товар.

У цьому випадку їхнє головне завдання - отримати від вас часткову або повну оплату. Після цього зловмисники перестають виходити на зв’язок, а жертва залишається і без грошей, і без товару.

Радимо з обережністю ставитись до величезних знижок або пропозицій. Дослідіть ринок перед покупкою, щоб побачити вартість аналогічного товару у інших продавців і зрозуміти загальну цінову політику.

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