У Києві станція метро «Дніпро» відновить роботу з 8 березня: вона не працювала з початку повномасштабної війни

Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

Станція столичного метрополітену «Дніпро» відновить роботу із 8 березня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Графік роботи станції з 05:41 до 22:36.

У КМДА звертають увагу, що станція метро «Дніпро» наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Як відомо, станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

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