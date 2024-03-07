В Киеве станция метро «Днепр» возобновит работу с 8 марта: она не работала с начала полномасштабной войны

График работы станции с 05:41 до 22:36.

Станция столичного метрополитена «Днепр» возобновит работу с 8 марта. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

График работы станции с 05:41 до 22:36.

В КГГА обращают внимание, что станция метро «Днепр» наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Как известно, станция не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

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