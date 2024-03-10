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  1. В Україні

Субсидія в Україні: які документи потрібно подати для отримання допомоги

22:00, 10 березня 2024
Для оформлення субсидії в Україні необхідно підготувати низку документів.
Субсидія в Україні: які документи потрібно подати для отримання допомоги
Фото: tsn.ua
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 Міністерство соціальної політики України нагадало, якщо громадянин хоче вперше оформити субсидії, то необхідно підготувати низку документів.

Серед них:

заява;

декларація про доходи і витрати осіб;

довідка про доходи;

посвідчення особи.

Якщо говорити про посвідчення особи, то ви можете подавати як паспорт громадянина України, так і тимчасове посвідчення чи документ біженця.

Іноземці також можуть подавати заяву на оформлення субсидії, проте вони повинні законно перебувати на території України і мати документальне цьому підтвердження.

Додатково додаються такі документи:

копія договору про реструктуризацію заборгованості — якщо є чи був борг за комунальні платежі;

довідка ВПО — для внутрішньо-переміщених осіб;

договір оренди — якщо ви винаймаєте житло.

Якщо хтось проживає в іншому місці, але зареєстрований в житлі, на яке ви хочете отримати субсидію, потрібно подати документ, який підтвердить факт не проживання. Це може бути довідка про проживання в іншому населеному пункті, документи про відбування покарання тощо. Додати до пакету документів потрібно і акти обстеження житлових умов (за наявності).

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