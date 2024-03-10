Субсидия в Украине: какие документы нужно предоставить для получения помощи

Министерство социальной политики Украины напомнило, что если гражданин хочет впервые оформить субсидию, то необходимо подготовить ряд документов.
Среди них:
заявление;
право на доходы и расходы лиц;
справка о доходах;
удостоверение личности.
Если говорить об удостоверении личности, то вы можете подавать как паспорт гражданина Украины, так и временное удостоверение или документ беженца.
Иностранцы также могут подавать заявление на оформление субсидии, однако должны законно находиться на территории Украины и иметь документальное этому подтверждение.
Дополнительно прилагаются следующие документы:
копия договора о реструктуризации задолженности — если есть долг за коммунальные платежи;
справка ВПЛ – для внутриперемещенных лиц;
договор аренды – если вы снимаете жилье.
Если кто-то проживает в другом месте, но зарегистрированный в жилье, на которое вы хотите получить субсидию, нужно подать документ, который подтвердит факт не проживания. Это может быть справка о проживании в другом населенном пункте, документы об отбывании наказания и т.д. Добавить в пакет документов следует и акты обследования жилищных условий (при наличии).
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