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  1. В Украине

Субсидия в Украине: какие документы нужно предоставить для получения помощи

22:00, 10 марта 2024
Для оформления субсидии в Украине необходимо подготовить ряд документов.
Субсидия в Украине: какие документы нужно предоставить для получения помощи
Фото: tsn.ua
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Министерство социальной политики Украины напомнило, что если гражданин хочет впервые оформить субсидию, то необходимо подготовить ряд документов.

Среди них:

заявление;

право на доходы и расходы лиц;

справка о доходах;

удостоверение личности.

Если говорить об удостоверении личности, то вы можете подавать как паспорт гражданина Украины, так и временное удостоверение или документ беженца.

Иностранцы также могут подавать заявление на оформление субсидии, однако должны законно находиться на территории Украины и иметь документальное этому подтверждение.

Дополнительно прилагаются следующие документы:

копия договора о реструктуризации задолженности — если есть долг за коммунальные платежи;

справка ВПЛ – для внутриперемещенных лиц;

договор аренды – если вы снимаете жилье.

Если кто-то проживает в другом месте, но зарегистрированный в жилье, на которое вы хотите получить субсидию, нужно подать документ, который подтвердит факт не проживания. Это может быть справка о проживании в другом населенном пункте, документы об отбывании наказания и т.д. Добавить в пакет документов следует и акты обследования жилищных условий (при наличии).

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