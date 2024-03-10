«Никому и в голову не приходит сдаться»: в УГКЦ отреагировали на заявление Папы Римского о «белом флаге»

Глава УГКЦ Святослав Шевчук отметил, что зверства россиян в Буче были только вступлением, они так хотели залить кровью всю столицу.

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск в своей заяве призвал Украину к переговорам с рф. Понтифик считает, что «сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг».

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что украинцы способны выстоять против российской агрессии. Об этом он сказал во время встречи с украинским сообществом в Нью-Йорке, передает официальный сайт УГКЦ.

По его словам, Украина изранена, но непокорена, измучена, но стоит и выстоит.

«Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; слушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах. Потому что мы знаем, если Украина, не дай Бог, была бы хотя бы частично завоевана — распространится предел смерти», - заявил Блаженнейший Святослав.

Он отметил, что зверства россиян в Буче были только вступлением, они так хотели залить кровью всю столицу. «Если бы не мужество наших ребят и дивная сила Божья, которая тогда витала над Киевом, наверное, сегодня я бы к вам не приехал», - сказал он.

Также глава УГКЦ Святослав Шевчук обратился к тем, кто со скептицизмом смотрит на способность Украины выстоять: «Приезжайте в Украину и посмотрите. Кто из вас не верит в победу Украины – идите к Исповеди! Потому что это означает, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу».

Ранее в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского по поводу Украины и «белого флага».

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