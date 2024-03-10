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  1. В Україні

«Нікому й на гадку не спадає здатися»: в УГКЦ відреагували на заяву Папи Римського про «білий прапор»

15:17, 10 березня 2024
Глава УГКЦ Святослав Шевчук зазначив, що звірства росіян у Бучі були лише вступом, вони так хотіли залити кров’ю всю столицю.
«Нікому й на гадку не спадає здатися»: в УГКЦ відреагували на заяву Папи Римського про «білий прапор»
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Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск у своїй заяві закликав Україну до переговорів з рф. Понтифік вважає, що «сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор».

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що українці здатні вистояти проти російської агресії. Про це він сказав під час зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку, передає офіційний сайт УГКЦ.

За його словами, Україна зранена, але нескорена, змучена, але вона стоїть і вистоїть.

«Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах. Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована — пошириться межа смерті», - заявив Блаженніший Святослав.

Він зазначив, що звірства росіян у Бучі були лише вступом, вони так хотіли залити кров’ю всю столицю. «Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав», - сказав він.

Також глава УГКЦ Святослав Шевчук звернувся до тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти: «Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України — йдіть до сповіді. Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові».

Раніше у Ватикані пояснили резонансну заяву Папи Римського щодо України та «білого прапора».

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