У Києві чоловік вчинив стрілянину з рушниці під час словесного конфлікту з матір’ю

87-річна заявниця розповіла, що під час словесного конфлікту з сином, останній дістав рушницю та здійснив два постріли.

У Києві на днях поліцейські отримали повідомлення про стрільбу на Дарницькому бульварі. На спецлініцію звернулася 87-річна заявниця, яка розповіла, що під час словесного конфлікту з сином, останній дістав рушницю та здійснив два постріли.

Інспектори, які прибули на місце виявили у квартирі чоловіка, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння та вдавав, що нічого не сталося.

Однак, пишуть у поліції, на ліжку правоохоронці побачили рушницю з набоями та отвори, схожі на влучання куль.

Чоловіка затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини цієї події.

Також ми писали, що у Києві поліцейські отримали повідомлення про стрільбу у Подільському районі. Заявник розповів, що під час словесного конфлікту з колегою, останній дістав пістолет та почав стріляти.

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