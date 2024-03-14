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  1. В Украине

В Киеве мужчина устроил стрельбу из ружья во время словесного конфликта с матерью

22:54, 14 марта 2024
87-летняя заявительница рассказала, что во время словесного конфликта с сыном, последний получил ружье и произвел два выстрела.
В Киеве мужчина устроил стрельбу из ружья во время словесного конфликта с матерью
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В Киеве на днях полицейские получили сообщение о стрельбе на Дарницком бульваре. На спецлиницу обратилась 87-летняя заявительница, которая рассказала, что во время словесного конфликта с сыном, последний получил ружье и произвел два выстрела.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили в квартире мужчину, который имел явные признаки алкогольного опьянения и делал вид, что ничего не произошло.

Однако, пишут в полиции, на кровати правоохранители увидели ружье с патронами и отверстия, похожие на попадание пуль.

Мужчину задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет выяснять все обстоятельства этого события.

Также мы писали, что в Киеве полицейские получили уведомление о стрельбе в Подольском районе. Заявитель рассказал, что во время словесного конфликта с коллегой, последний достал пистолет и начал стрелять.

 

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