В Киеве мужчина устроил стрельбу из ружья во время словесного конфликта с матерью

87-летняя заявительница рассказала, что во время словесного конфликта с сыном, последний получил ружье и произвел два выстрела.

В Киеве на днях полицейские получили сообщение о стрельбе на Дарницком бульваре. На спецлиницу обратилась 87-летняя заявительница, которая рассказала, что во время словесного конфликта с сыном, последний получил ружье и произвел два выстрела.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили в квартире мужчину, который имел явные признаки алкогольного опьянения и делал вид, что ничего не произошло.

Однако, пишут в полиции, на кровати правоохранители увидели ружье с патронами и отверстия, похожие на попадание пуль.

Мужчину задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет выяснять все обстоятельства этого события.

Также мы писали, что в Киеве полицейские получили уведомление о стрельбе в Подольском районе. Заявитель рассказал, что во время словесного конфликта с коллегой, последний достал пистолет и начал стрелять.

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