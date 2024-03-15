В Киеве будут судить мужчину, который угрожал взорвать гранату после конфликта с женой

В Киеве нетрезвый мужчина вытащил боевую гранату, оторвал с нее кольцо и угрожал взорвать ее.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве будут судить жителя Подольского района, который, после конфликта с женой, угрожал взорвать гранату. Инцидент произошел в прошлом году, когда нарушитель, находясь под воздействием алкоголя, вытащил боевую гранату Ф1 и оторвал с нее кольцо. Полицейские во время переговоров забрали у мужчины боеприпас и задержали его. Во время следствия ему была ограничена свобода в виде домашнего ареста.

Столичная полиция напомнила, что сообщение о том, что мужчина угрожает погромом, поступило в прошлом году из Подольского района. Прибыв на место происшествия, правоохранители нашли 52-летнего жителя, который был в состоянии алкогольного опьянения и держал в руках боевую гранату. После переговоров мужчину задержали, а гранату изъяли.

Изъятый боеприпас - граната Ф1, которую, по словам нарушителя, он нашел в лесу. Следствие сообщило мужчине о подозрении за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела. По этой статье Уголовного кодекса Украины нарушителю может грозить до семи лет лишения свободы.

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