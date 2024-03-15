У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував підірвати гранату після конфлікту з дружиною

У Києві нетверезий чоловік витягнув бойову гранату, відірвав з неї кільце та погрожував підірвати її.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві судитимуть мешканця Подільського району, який, після конфлікту з дружиною, погрожував підірвати гранату. Інцидент стався минулого року, коли порушник, перебуваючи під впливом алкоголю, витягнув бойову гранату Ф1 та відірвав з неї кільце. Поліцейські під час перемовин забрали у чоловіка боєприпас і затримали його. Під час слідства йому було обмежено свободу у вигляді домашнього арешту.

Столична поліція нагадала, що повідомлення про те, що чоловік загрожує погромом, надійшло минулого року з Подільського району. Прибувши на місце події, правоохоронці знайшли 52-річного мешканця, який був у стані алкогольного сп'яніння та тримав у руках бойову гранату. Після перемовин чоловіка затримали, а гранату вилучили.

Вилучений боєприпас – граната Ф1, яку, за словами порушника, він знайшов у лісі. Слідство повідомило чоловіку про підозру за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направлено до суду для розгляду справи. За цією статтею Кримінального кодексу України порушнику може загрожувати до семи років позбавлення волі.

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