На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який влаштував ДТП із 5 загиблими, серед яких 2 дітей

Внаслідок зіткнення автівок 5 людей загинули.

Водій, який спричинив летальну ДТП на Хмельничинні у липні минулого року, постане перед судом.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що у липні 2023 року обвинувачений за кермом автомобіля Chevrolet Captiva зіткнувся з Ford Kuga. ДТП сталася на автодорозі поблизу села Берездів Славутського району.

У салоні автівки Ford Kuga їхала родина – водій та четверо пасажирів.

Внаслідок аварії чоловік, його дружина та брат загинули на місці. 15-річний син подружжя помер під час реанімаційних заходів у кареті «швидкої». Молодшого сина, якому було 8 років, без свідомості госпіталізували до лікарні, де через тиждень він також помер.

Обвинувачений та його пасажирка в ДТП отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.