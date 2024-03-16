Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Соціальна відповідальність роботодавця охоплює за певних умов і пенсійне забезпечення колишніх працівників – Верховний Суд

Соціальна відповідальність роботодавця (його правонаступника) охоплює не лише економічні обов’язки перед працівниками, але й містить соціальну та етичну складову, що є важливим внеском у підвищення довіри у суспільстві: висновок Верховного Суду.

Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки

Натомість державних службовців категорії «Б», «В», осіб, які працюють на посадах держслужби в органах місцевого самоврядування будуть бронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

  1. В Україні

На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який влаштував ДТП із 5 загиблими, серед яких 2 дітей

12:46, 16 березня 2024
Внаслідок зіткнення автівок 5 людей загинули.
На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який влаштував ДТП із 5 загиблими, серед яких 2 дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Водій, який спричинив летальну ДТП на Хмельничинні у липні минулого року, постане перед судом.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Розслідуванням встановлено, що у липні 2023 року обвинувачений за кермом автомобіля Chevrolet Captiva зіткнувся з Ford Kuga. ДТП сталася на автодорозі поблизу села Берездів Славутського району.

У салоні автівки Ford Kuga їхала родина – водій та четверо пасажирів.

Внаслідок аварії чоловік, його дружина та брат загинули на місці. 15-річний син подружжя помер під час реанімаційних заходів у кареті «швидкої». Молодшого сина, якому було 8 років, без свідомості госпіталізували до лікарні, де через тиждень він також помер.

Обвинувачений та його пасажирка в ДТП отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.  Наразі чоловік перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду