В Хмельницкой области будут судить мужчину, который устроил ДТП с 5 погибшими, среди которых 2 детей

В результате столкновения автомобилей 5 человек погибли.

Водитель, который вызвал летальное ДТП на Хмельницком в июле прошлого года, предстанет перед судом.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что в июле 2023 года обвиняемый за рулем автомобиля Chevrolet Captiva столкнулся с Ford Kuga. ДТП произошло на автодороге вблизи села Березов Славутского района.

В салоне автомобиля Ford Kuga ехала семья – водитель и четверо пассажиров.

В результате аварии муж, его жена и брат погибли на месте. 15-летний супруг умер во время реанимационных мероприятий в карете «скорой». Младший сын, которому было 8 лет, без сознания был госпитализирован в больницу, где через неделю он также скончался.

Обвиняемый и его пассажирка в ДТП получили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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