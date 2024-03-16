Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської районної держадміністрації

Сергій Гайдай вже очолював Мукачівську РДА з 2015 по 2018 рік.

Фото: Луганська ОВА

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Президент Володимир Зеленський призначив колишнього очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая начальником Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави.

Перед тим Зеленський звільнив з цієї посади Едгара Токаря.

Нагадаємо, з 2015-го по 2018 рік Гайдай вже очолював Мукачівську РДА.

З 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

Наразі Луганську ОВА очолює Артем Лисогор.

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