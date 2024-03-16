Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Що новий заступник голови ДСА з питань цифровізації судової влади пообіцяв ВРП

Як Леонід Сапельников пообіцяв Вищій раді правосуддя розібратися з проблемами ЄСІТС.

Європарламент ухвалив закон, яким заборонив чинити тиск на ЗМІ, включно з затриманням, обшуками в офісах і встановленням ПО для спостереження

Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

Вирішення в судовому рішенні питання про взаємні обовʼязки субʼєктів владних повноважень у сфері безпеки є підставою для їх залучення в якості третіх осіб – Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що інститут третьої особи спрямований на створення умов для захисту прав, свобод та інтересів такої особи, які можуть бути порушені при вирішенні спору між позивачем і відповідачем за відсутності третьої особи.

Соціальна відповідальність роботодавця охоплює за певних умов і пенсійне забезпечення колишніх працівників – Верховний Суд

Соціальна відповідальність роботодавця (його правонаступника) охоплює не лише економічні обов’язки перед працівниками, але й містить соціальну та етичну складову, що є важливим внеском у підвищення довіри у суспільстві: висновок Верховного Суду.

Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

  1. В Україні

Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської районної держадміністрації

15:29, 16 березня 2024
Сергій Гайдай вже очолював Мукачівську РДА з 2015 по 2018 рік.
Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської районної держадміністрації
Фото: Луганська ОВА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая начальником Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави. 

Перед тим Зеленський звільнив з цієї посади Едгара Токаря.

Нагадаємо, з 2015-го по 2018 рік Гайдай вже очолював Мукачівську РДА.

З 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

Наразі Луганську ОВА очолює Артем Лисогор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Погрібний
    Сергій Погрібний
    суддя Великої Палати Верховного Суду