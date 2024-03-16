Зеленський призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської районної держадміністрації

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая начальником Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті глави держави.
Перед тим Зеленський звільнив з цієї посади Едгара Токаря.
Нагадаємо, з 2015-го по 2018 рік Гайдай вже очолював Мукачівську РДА.
З 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію.
Наразі Луганську ОВА очолює Артем Лисогор.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.