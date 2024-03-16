На Київщині зійшли з рейок цистерни для палива: залізничний переїзд перекривали

На залізничному переїзді у Борисполі зійшли з рейок цистерни для палива.

Фото: поліція

У суботу, 16 березня на залізничному переїзді у Борисполі Київської області сталася аварія. На цьому відтинку зійшли з рейок цистерни для палива, повідомляє поліція Борисполя.

Аварія сталася на залізничному переїзді по вулиці Калмикова (раніше Тельмана).

На місці події працювали представники комісії з метою ліквідації наслідків.

Цистерни для палива зійшли з рейок, тому переїзд був тимчасово закритий. У поліції зазначили, що наразі рух вже відновили.

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