Платежі поставлять на паузу: Приват24 тимчасово не працюватиме

У Приват24 пройдуть регламентні роботи.

Фото: novyny.live

«ПриватБанк» повідомив, що планує провести регламентні роботи у застосунку Приват24. Це призведе до того, що всі сервіси декілька годин будуть недоступні. Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

Регламентні роботи у Приват24 проводитимуть в ніч на 17 березня, а платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть недоступні з 0:00 до 5:00 ранку.

У банку також порадили провести заплановані операції заздалегідь або відкласти до закінчення регламентних робіт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.