У Києві суттєво піднявся рівень води у Дніпрі: чи є загроза підтоплення житлових будинків

За останній тиждень рівень води у річці Дніпро піднявся на 60 см.

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Київська міська військова адміністрація повідомила, що рівень води у річці Дніпро у межах столиці знову піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року, але аварійних підтоплень у столиці поки не фіксується. Про це інформує пресслужба КМВА.

Зазначається, що станом на 16 березня рівень води зафіксований на відмітці 601 см, температура води - 3,9 градусів. За останній тиждень рівень піднявся на 60 см, спостерігається значне коливання води протягом доби.

Причиною підняття рівня є збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Встановлений перший (жовтий) рівень загрози у Києві.

Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза небезпекою, додали у КМВА.

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