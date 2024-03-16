В Киеве существенно поднялся уровень воды в Днепре: есть ли угроза подтопления жилых домов

За последнюю неделю уровень воды в Днепре поднялся на 60 см.

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Киевская городская военная администрация сообщила, что уровень воды в реке Днепр в пределах столицы вновь поднялся до абсолютного максимума с начала 2024 года, но аварийных подтоплений в столице пока не фиксируется. Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

Отмечается, что на 16 марта уровень воды зафиксирован на отметке 601 см, температура воды - 3,9 градусов. За последнюю неделю уровень поднялся на 60 см, наблюдается значительное колебание воды в течение суток.

Причиной поднятия уровня является увеличение сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья. Поэтому наблюдается начальное затопление пойм и пониженных приречных территорий.

Установлен первый (желтый) уровень угрозы в Киеве.

По состоянию на 16 марта аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности, добавили в КГВА.

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