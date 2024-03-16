Платежи поставят на паузу: Приват24 временно не будет работать

В Приват24 пройдут регламентные работы.

Фото: novyny.live

ПриватБанк сообщил, что планирует провести регламентные работы в Приват24. Это приведет к тому, что все сервисы в течение нескольких часов будут недоступны. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Регламентные работы в Приват24 будут проводить в ночь на 17 марта, а платежи, пополнение мобильного и переводы в приложении и web-версии Приват24 будут недоступны с 0:00 до 5:00 утра.

В банке посоветовали провести запланированные операции заранее или отложить до окончания регламентных работ.

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