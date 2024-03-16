На Киевщине сошли с рельсов цистерны для топлива: железнодорожный переезд перекрывали

На железнодорожном переезде в Борисполе сошли с рельсов топливные цистерны.

В субботу, 16 марта, на железнодорожном переезде в Борисполе Киевской области произошла авария. На этом отрезке сошли с рельсов цистерны для топлива, сообщает полиция Борисполя.

Авария произошла на железнодорожном переезде по улице Калмыкова (ранее Тельмана).

На месте происшествия работали представители комиссии по ликвидации последствий.

Цистерны для топлива сошли с рельсов, поэтому переезд был временно закрыт. В полиции отметили, что движение уже возобновили.

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