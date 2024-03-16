Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной госадминистрации

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая начальником Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Перед тем Зеленский уволил с этой должности Эдгара Токаря.
Напомним, с 2015-го по 2018 год Гайдай уже возглавлял Мукачевскую РГА.
С 28 октября 2019 по 15 марта 2023 года Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию.
В настоящее время в Луганскую ОВА возглавляет Артем Лысогор.
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