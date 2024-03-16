Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной госадминистрации

Сергей Гайдай уже возглавлял Мукачевскую РГА с 2015 по 2018 год.

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Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая начальником Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Перед тем Зеленский уволил с этой должности Эдгара Токаря.

Напомним, с 2015-го по 2018 год Гайдай уже возглавлял Мукачевскую РГА.

С 28 октября 2019 по 15 марта 2023 года Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

В настоящее время в Луганскую ОВА возглавляет Артем Лысогор.

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