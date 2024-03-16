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Как отмечает Европарламент, согласно новому закону властям будет запрещено оказывать давление на журналистов и редакторов, чтобы они раскрыли свои источники, включая задержание, санкции, обыски в офисах или установку программного обеспечения для наблюдения на их электронных устройствах.

Решение в судебном решении вопроса о взаимных обязанностях субъектов властных полномочий в сфере безопасности является основанием для их привлечения в качестве третьих лиц – Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, что институт третьего лица направлен на создание условий для защиты прав, свобод и интересов такого лица, которые могут быть нарушены при разрешении спора между истцом и ответчиком в отсутствие третьего лица.

Социальная ответственность работодателя охватывает при определенных условиях и пенсионное обеспечение бывших работников – Верховный Суд

Социальная ответственность работодателя (его правопреемника) охватывает не только экономические обязанности перед работниками, но и содержит социальную и нравственную составляющую, что является важным вкладом в повышение доверия в обществе: заключение Верховного Суда.

Военнослужащий отказался форсировать Днепр и штурмовать Крынки: что решил суд

Мужчина объяснил отказ от форсирования Днепра влиянием других военнослужащих и получил за это год дисциплинарного батальона.

Законом о мобилизации могут закрепить бронирование конечных бенефициаров предприятий, важных для экономики

Вместе с тем, государственных служащих категории «Б», «В», лиц, работающих на должностях госслужбы в органах местного самоуправления будут бронировать не более 50% количества военнообязанных этих категорий в указанных органах.

  1. В Украине

Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной госадминистрации

15:29, 16 марта 2024
Сергей Гайдай уже возглавлял Мукачевскую РГА с 2015 по 2018 год.
Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Мукачевской районной госадминистрации
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Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая начальником Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Перед тем Зеленский уволил с этой должности Эдгара Токаря.

Напомним, с 2015-го по 2018 год Гайдай уже возглавлял Мукачевскую РГА.

С 28 октября 2019 по 15 марта 2023 года Гайдай возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

В настоящее время в Луганскую ОВА возглавляет Артем Лысогор.

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