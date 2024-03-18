В Україні 18 березня прогнозують дощ і мокрий сніг

У Києві вночі 0-2 градусів тепла, вдень 3-5 градусів тепла.

Джерело фото: Kristin Brown / Unsplash

У понеділок, 18 березня, в Україні очікуються дощ і мокрий сніг, вночі подекуди невеликі морози, а вдень буде переважно плюсова температура. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, у понеділок хмарно.

В західних областях невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

На Київщині 18 березня хмарно, дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

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