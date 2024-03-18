В Украине 18 марта прогнозируют дождь и мокрый снег

В Киеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

Источник фото: Kristin Brown / Unsplash

В понедельник, 18 марта, в Украине ожидаются дождь и мокрый снег, ночью местами небольшие морозы, а днем будет преимущественно плюсовая температура. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в понедельник облачно.

В западных областях небольшой мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Карпатах умеренный снег, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

На остальной территории дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом; температура ночью от 4° до 1° мороза, днем 2-7° тепла, в южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях 7-12° тепла.

На дорогах западных областей местами гололедица; в юго-восточной части ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с.

На Киевщине 18 марта облачно, дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

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