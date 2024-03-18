В Ивано-Франковске семьям военнослужащих помогут с бытовым ремонтом

Мелкий бытовой ремонт будет производить многопрофильный специалист.

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В городе Ивано-Франковск семьям военнослужащих бесплатно помогут с мелким бытовым ремонтом. Как сообщили в Минреинтеграции, работники коммунального учреждения «Дом воина» реализуют в городе проект «Помощник семьи защитника».

Как отмечается, мелкий бытовой ремонт будет производить многопрофильный специалист.

Для вызова помощника необходимо позвонить по телефону горячей линии: (067) 366-27-72.

Семьям военных подберут необходимого специалиста для выполнения конкретной задачи. Также будут контролировать качество работы с момента оформления заявки до подтверждения заявителем ее удовлетворительного выполнения, пояснили в Минреинтеграции.

Как мы писали, Кабинет Министров увеличил размер государственной социальной помощи детям погибших защитников и защитниц, которые добровольно участвовали в обороне Украины, и не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин.

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