В Киеве электроопора упала на проезжую часть из-за ДТП – движение транспорта затруднено

В связи с ДТП движение транспорта затруднено в направлении улицы Гетьмана Павла Скоропадского.

В Киеве участников дорожного движения предупредили об усложнении движения транспорта в направлении улицы Гетьмана Павла Скоропадского из-за падения поврежденной электроопоры на проезжую часть. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

«В связи с ДТП на улице Владимирской, из-за падения поврежденной электроопоры на проезжую часть, движение транспорта затруднено в направлении улицы Гетьмана Павла Скоропадского», - отметили в полиции.

Ранее мы писали, что из-за отсутствия дорожного знака произошло ДТП: водитель просил признать другого участника аварии виновным в нарушении ПДД.

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