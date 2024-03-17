У Києві електроопора упала на проїжджу частину через ДТП – рух транспорту ускладнений

У зв'язку з ДТП рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Гетьмана Павла Скоропадського.

У Києві учасників дорожнього руху попередили про ускладнення руху транспорту у напрямку вулиці Гетьмана Павла Скоропадського через падіння пошкодженої електроопори на проїжджу частину. Про це повідомили у Патрульній поліції.

«У зв'язку з ДТП на вулиці Володимирській, через падіння пошкодженої електроопори на проїжджу частину, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Гетьмана Павла Скоропадського», - зазначили у поліції.

Раніше ми писали, що через відсутність дорожнього знака сталася ДТП: водій просив визнати іншого учасника аварії винним у порушенні ПДР.

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