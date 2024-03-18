На Днепропетровщине перевернулась маршрутка – известно о погибших и пострадавших

По факту смертельного ДТП с участием маршрутного автобуса полиция открыла уголовное производство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области на трассе в Новомосковском районе произошло ДТП с маршруткой. В результате аварии погибли четыре человека, и пострадали 12 пассажиров.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, в результате перекидывания автобуса погибли четыре пассажира, еще 12 пассажиров и водитель получили телесные повреждения разной степени. ДТП произошло 17 марта около 12:20 на трассе в Новомосковском районе.

«Предварительно установлено, что 61-летний водитель маршрутного такси "Mercedes Sprinter" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего автомобиль перевернулся», - пишут в полиции.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Водителя микроавтобуса задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.