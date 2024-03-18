На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка – відомо про загиблих та постраждалих

За фактом смертельного ДТП за участі маршрутного автобуса поліція відкрила кримінальне провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпропетровській області на трасі у Новомосковському районі сталася ДТП із маршруткою. Внаслідок аварії загинули четверо людей, і постраждали 12 пасажирів.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронців, внаслідок перекидання автобуса загинуло чотири пасажири, ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня. ДТП сталася 17 березня близько 12:20 на трасі у Новомосковському районі.

«Попередньо встановлено, що 61-річний водій маршрутного таксі "Mercedes Sprinter" не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся», - пишуть у поліції.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Водія мікроавтобуса затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.