В Івано-Франківську родинам військовослужбовців допоможуть із побутовим ремонтом

Дрібний побутовий ремонт здійснюватиме багатопрофільний фахівець.

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У місті Івано-Франківськ родинам військовослужбовців безкоштовно допоможуть із дрібним побутовим ремонтом. Як повідомили у Мінреінтеграції, працівники комунального закладу «Дім воїна» реалізовують в місті проєкт «Помічник сім’ї захисника».

Як зазначається, дрібний побутовий ремонт здійснюватиме багатопрофільний фахівець.

Для виклику помічника необхідно зателефонувати за номером гарячої лінії: (067) 366-27-72.

Сім’ям військових підберуть необхідного фахівця для виконання конкретного завдання. Також контролюватимуть якість роботи від моменту оформлення заявки до підтвердження заявником її задовільного виконання, пояснили у Мінреінтеграції.

Як ми писали, Кабінет Міністрів збільшив розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад.

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