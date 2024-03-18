Торік українці заробили на криптовалюті 850 млн доларів

Минулого року Україна посіла 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви.

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Українці заробили $850 млн на криптовалюті у 2023 році. Україна посіла 12-те місце у світовому рейтингу за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на результати дослідження Chainalysis.

«Україна має великий потенціал як один з провідних криптохабів у Східній Європі. Минулого року ми посіли 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви. Ми обійшли Бразилію, Японію та Канаду за цим показником», - розповіли у Мінцифри.

Там зазначили, що для підтримки розвитку криптокомпаній, які зацікавлені працювати на українському ринку, минулого року Мінцифри разом з представниками бізнесу розробили проєкт закону про віртуальні активи № 10225-1. Його мета — створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити прозорі правила їх оподаткування.

У Мінцифри переконані, що легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій, необхідних для відбудови нашої економіки, а українські блокчейн-фахівці зможуть реалізувати свій потенціал вдома.

Як ми писали, у 2022 році чиновники зареєстрували 1 428 декларації зі згадкою криптовалюти. За даними Єдиного державного реєстру декларацій, найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%).

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