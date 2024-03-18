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Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

  1. В Україні

Торік українці заробили на криптовалюті 850 млн доларів

22:00, 18 березня 2024
Минулого року Україна посіла 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви.
Торік українці заробили на криптовалюті 850 млн доларів
Джерело фото: Kanchanara / Unsplash
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Українці заробили $850 млн на криптовалюті у 2023 році. Україна посіла 12-те місце у світовому рейтингу за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на результати дослідження Chainalysis.

«Україна має великий потенціал як один з провідних криптохабів у Східній Європі. Минулого року ми посіли 12-те місце у світовому рейтингу країн за розміром прибутку від інвестицій у криптоактиви. Ми обійшли Бразилію, Японію та Канаду за цим показником», - розповіли у Мінцифри.

Там зазначили, що для підтримки розвитку криптокомпаній, які зацікавлені працювати на українському ринку, минулого року Мінцифри разом з представниками бізнесу розробили проєкт закону про віртуальні активи № 10225-1. Його мета — створити сприятливі умови для роботи з новим класом активів та встановити прозорі правила їх оподаткування.

У Мінцифри переконані, що легалізація криптоіндустрії допоможе залучити більшу частину іноземних інвестицій, необхідних для відбудови нашої економіки, а українські блокчейн-фахівці зможуть реалізувати свій потенціал вдома.

Як ми писали, у 2022 році чиновники зареєстрували 1 428 декларації зі згадкою криптовалюти. За даними Єдиного державного реєстру декларацій, найбільше власників цифрових грошей у 2022 році виявилося у Нацполіції — 171 (12%) і прокуратурі — 150 (10,5%).

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