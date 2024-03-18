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  1. В Украине

В прошлом году украинцы заработали на криптовалюте 850 млн долларов

22:00, 18 марта 2024
В прошлом году Украина заняла 12 место в мировом рейтинге стран по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы.
В прошлом году украинцы заработали на криптовалюте 850 млн долларов
Источник фото: Kanchanara / Unsplash
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Украинцы заработали $850 млн на криптовалюте в 2023 году. Украина заняла 12 место в мировом рейтинге по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации со ссылкой на результаты исследования Chainalysis.

«Украина имеет большой потенциал как один из ведущих криптохобов в Восточной Европе. В прошлом году мы заняли 12 место в мировом рейтинге стран по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы. Мы обошли Бразилию, Японию и Канаду по этому показателю», – рассказали в Минцифры.

Там отметили, что для поддержки развития криптокомпаний, которые заинтересованы работать на украинском рынке, в прошлом году Минцифры вместе с представителями бизнеса разработали проект закона о виртуальных активах №10225-1. Его цель – создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить прозрачные правила их налогообложения.

В Минцифры убеждены, что легализация криптоиндустрии поможет привлечь большую часть иностранных инвестиций, необходимых для восстановления нашей экономики, а украинские блокчейн-специалисты смогут реализовать свой потенциал дома.

Как мы писали, в 2022 году чиновники зарегистрировали 1428 декларации с упоминанием криптовалюты. По данным Единого государственного реестра деклараций, больше всего владельцев цифровых денег в 2022 году оказалось в Нацполиции - 171 (12%) и прокуратуре - 150 (10,5%).

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