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  1. В Україні

НБУ зобов’язав банки повідомляти клієнтів про одностороннє продовження споживчих кредитів

10:31, 20 березня 2024
Договірні умови банків зі споживачами доповнено обов’язком банку повідомити споживача про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом за договором про споживчий кредит.
НБУ зобов’язав банки повідомляти клієнтів про одностороннє продовження споживчих кредитів
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Національний банк України повідомив, що вніс зміни до деяких нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів та уточнив вимоги до переддоговірного інформування споживачів та їх договірних відносин з надавачами фінансових послуг. Про це поінформували на офіційному сайті НБУ.

Зміни зроблені на виконання Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про страхування».

Розкриття на переддоговірному етапі інформації про право споживача після припинення дії договору про надання фінансової послуги (включно з припиненням у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору) звернутися до фінансової установи із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, посилить захист прав та інтересів споживачів фінансових послуг.

Окреме інформування споживачів про порядок повернення кредиту передбачене для небанківських кредитодавців – страховиків, які надають споживчий кредит у межах та під заставу викупної суми за договором страхування життя з накопичувальною складовою.

Договірні умови банків зі споживачами доповнено обов’язком банку повідомити споживача про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом за договором про споживчий кредит у формі кредитування банківського рахунку або кредитної лінії, яка надається банком.

Зміни до нормативно-правових актів Національного банку з питань захисту прав споживачів фінансових послуг передбачені постановою Правління Національного банку України від 14 березня 2024 року № 27 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг» та набирають чинності з 20 березня 2024 року.

Постановою передбачено перехідний період один місяць на приведення діяльності банків і небанківських фінансових установ у відповідність до затверджених змін.

 Також Національний банк оптимізував кількість нормативно-правових актів у сферах захисту прав споживачів, споживчого кредитування і страхування та визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 грудня 2004 року № 2883 «Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя».

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