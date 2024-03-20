НБУ обязал банки уведомлять клиентов об одностороннем продлении потребительских кредитов

Договорные условия банков с потребителями дополнены обязанностью банка уведомить потребителя о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита по договору о потребительском кредите.

Национальный банк Украины сообщил, что внес изменения в некоторые нормативно-правовые акты по защите прав потребителей и уточнил требования к преддоговорному информированию потребителей и их договорных отношений с предоставлятелями финансовых услуг. Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Изменения сделаны во исполнение Законов Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и «О страховании».

Раскрытие на преддоговорном этапе информации о праве потребителя после прекращения действия договора о предоставлении финансовой услуги (включая прекращение в связи с истечением срока действия, расторжением или исполнением такого договора) обратиться в финансовое учреждение с запросом на информацию (справку), касающуюся выполнения сторонами своих обязательств, усилит защиту прав и интересов потребителей финансовых услуг.

Отдельное информирование потребителей о порядке возврата кредита предусмотрено для небанковских кредитодателей – страховщиков, предоставляющих потребительский кредит в пределах и под залог выкупной суммы по договору страхования жизни с накопительной составляющей.

Договорные условия банков с потребителями дополнены обязанностью банка уведомить потребителя о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом по договору о потребительском кредите в форме кредитования банковского счета или кредитной линии, предоставляемой банком.

Изменения в нормативно-правовые акты Национального банка по защите прав потребителей финансовых услуг предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 14 марта 2024 года № 27 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг» и вступают в силу с 20 марта 2024 года.

Постановлением предусмотрен переходный период один месяц на приведение деятельности банков и небанковских финансовых учреждений в соответствие с утвержденными изменениями.

Также Национальный банк оптимизировал количество нормативно-правовых актов в сферах защиты прав потребителей, потребительского кредитования и страхования и признал утратившим силу распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 03 декабря 2004 года № 2883 «Об утверждении Положения о порядке, условия выдачи и размеры кредитов страхователям, заключившим договоры страхования жизни».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.