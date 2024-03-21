Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби

За словами Дениса Шмигаля, необхідності в масштабній мобілізації в Україні немає.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 000 людей до лав ЗСУ. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння, зазначив він.

Прем'єр подякував ЄС, МВФ та союзникам з «Групи семи» за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дозволило бюджету «вижити в першому півріччі». Україна розраховує на пакет США у другій половині року, сказав Шмигаль.

«Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії», - додав прем'єр-міністр України.

Раніше ми писали, що Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.