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  1. В Україні

Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби

09:09, 21 березня 2024
За словами Дениса Шмигаля, необхідності в масштабній мобілізації в Україні немає.
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 000 людей до лав ЗСУ. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння, зазначив він.

Прем'єр подякував ЄС, МВФ та союзникам з «Групи семи» за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дозволило бюджету «вижити в першому півріччі». Україна розраховує на пакет США у другій половині року, сказав Шмигаль.

«Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії», - додав прем'єр-міністр України.

Раніше ми писали, що Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки.

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