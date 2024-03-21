Радник президента США Джейк Салліван повідомив, що він вважає перемогою України у війні

Джейк Салліван пояснив своє розуміння перемоги, не згадавши про відновлення територіальної цілісності.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає перемогою України, якщо вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною. Водночас він не згадав серед умов перемоги відновлення територіальної цілісності нашої держави.

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не тільки в традиційних галузях, а й у сфері високих технологій, в галузях, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед обличчям російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", – сказав Салліван на брифінгу у Києві.

Салліван зазначив, що тепер "це має вирішальний військовий вимір, тобто надання необхідної підтримки, постачання та зброї хоробрим українським солдатам, щоб вони могли ефективно робити те, що їм потрібно, на полі бою".

Радник не згадав про відновлення кордонів 1991-го, проте заявив, що надання необхідної підтримки, постачання зброї Україні, щоб українські солдати могли ефективно боротись на полі бою – це вирішальний військовий вимір.



Він додав, що для США пріоритетом є не тільки перемога, а й подальший успіх України.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 мільйонів.

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