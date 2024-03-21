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Советник президента США Джейк Салливан сообщил, что он считает победой Украины в войне

08:56, 21 марта 2024
Джейк Салливан объяснил свое понимание победы, не упомянув о восстановлении территориальной целостности.
Советник президента США Джейк Салливан сообщил, что он считает победой Украины в войне
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной. В то же время, он не упомянул среди условий победы восстановление территориальной целостности нашего государства.

"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, что растет не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа», – сказал Салливан на брифинге в Киеве.

Салливан отметил, что теперь "это имеет решающее военное измерение, то есть предоставление необходимой поддержки, снабжения и оружия храбрым украинским солдатам, чтобы они могли эффективно делать то, что им нужно, на поле боя".

Советник не упомянул о восстановлении границ 1991-го, однако заявил, что предоставление необходимой поддержки, поставки оружия Украине, чтобы украинские солдаты могли эффективно бороться на поле боя – это решающее военное измерение.

Он добавил, что для США приоритетом является не только победа, но и дальнейший успех Украины.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов.

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