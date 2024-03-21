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Шмыгаль заявил, что в мобилизации 500 тысяч человек нет нужды

09:09, 21 марта 2024
По словам Дениса Шмыгаля, необходимости в масштабной мобилизации в Украине нет.
Шмыгаль заявил, что в мобилизации 500 тысяч человек нет нужды
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет необходимости мобилизовать 500 000 человек в ряды ВСУ. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Оценка показала, что такой масштаб мобилизации не необходим, учитывая ротации, происходящие на линии фронта, и поступление вооружения, отметил он.

Премьер поблагодарил ЕС, МВФ и союзников из «Группы семи» за предоставление крайне необходимого финансирования в этом году, что позволило бюджету «выжить в первом полугодии». Украина рассчитывает на пакет США во второй половине года, сказал Шмыгаль.

«Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракетам дальнего и среднего радиуса действия», - добавил премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось, что Комитет по нацбезопасности рассмотрел уже треть поправок к законопроекту о мобилизации и остановился на вопросе отсрочки.

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