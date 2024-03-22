НАЗК повідомило, що більше не вестиме реєстр «Міжнародні спонсори війни»

НАЗК передає Міжвідомчій робочій групі з санкційної політики дані з реєстру «Міжнародні спонсори війни».

У п’ятницю, 22 березня, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що передає Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики інформацію, яка міститься у розділі «Міжнародні спонсори війни» порталу «Війна і санкції». Про це поінформували на офіційному сайті НАЗК.

Також Агентство підготує для передачі документальні матеріали, які стали підставою для внесення вказаних відомостей.

Крім того, забезпечено переадресацію користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на «Державний реєстр санкцій» для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік субʼєктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.

НАЗК проінформувало Кабінет Міністрів України про те, що, крім розділу «Міжнародні спонсори війни», складовими частинами порталу «Війна і санкції» є такі розділи: «Компоненти у зброї», «Інструменти війни», «Кандидати на санкції», «Війна і мистецтво», «Війна і спорт», «Іноземці в російських компаніях», а також списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції, зокрема, країнами-партнерами.

У Національному агентстві додали, що ведення зазначених реєстрів також потребує «унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування».

«Тому до вирішення цього питання доступ до цих розділів буде тимчасово закритий. Національне агентство вживатиме заходів з передачі інформації, яка міститься в інших складових частинах порталу «Війна і санкції» для забезпечення ефективної санкційної політики», - заявили у НАЗК.

Такі рішення ухвалені НАЗК з урахуванням витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України 15.03.2024 Nº 30.

Раніше ми писали, що Україна відмовляється від списку «міжнародних спонсорів війни» через тиск Китаю та Франції.

Нагадаємо, НАЗК більше не займатиметься списком «Міжнародних спонсорів війни».

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