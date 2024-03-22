НАПК передает Межведомственной рабочей группе по санкционной политике данные из реестра «Международные спонсоры войны»

НАПК сообщило, что подготовит для передачи документальные материалы, которые стали основанием для внесения указанных сведений в реестр.

В пятницу, 22 марта, Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что передает Межведомственной рабочей группе по реализации государственной санкционной политики информацию, содержащуюся в разделе «Международные спонсоры войны» портала «Война и санкции». Об этом проинформировали на официальном сайте НАПК.

Также Агентство подготовит для передачи документальные материалы, которые явились основанием для внесения указанных сведений.

Кроме того, обеспечена переадресация пользователей со страницы «Международные спонсоры войны» на «Государственный реестр санкций» для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине.

НАПК проинформировало Кабинет Министров Украины о том, что, кроме раздела «Международные спонсоры войны», составными частями портала «Война и санкции» являются следующие разделы: «Компоненты в оружии», «Инструменты войны», «Кандидаты на санкции», «Война и искусство», «Война и спорт», «Иностранцы в российских компаниях», а также списки физических и юридических лиц, в отношении которых применены санкции, в частности, странами-партнерами.

В Национальном агентстве добавили, что ведение указанных реестров также требует «нормирования и определения государственных органов, ответственных за их функционирование».

«Поэтому для решения этого вопроса доступ к этим разделам будет временно закрыт. Национальное агентство будет принимать меры по передаче информации, содержащейся в других составных частях портала «Война и санкции» для обеспечения эффективной санкционной политики», - заявили в НАПК.

Такие решения приняты НАПК с учетом выписки из протокола заседания Кабинета Министров Украины 15.03.2024 Nº 30.

Ранее сообщалось, что Украина отказывается от списка «международных спонсоров войны» из-за давления Китая и Франции.

Напомним, НАПК больше не будет заниматься списком "Международных спонсоров войны".

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