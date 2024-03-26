Україна приєдналася до міжнародної платформи захисту авторських прав

Україна долучилася до міжнародної платформи WIPO Alert, яка захищає права інтелектуальної власності в інтернеті.

Джерело фото: armada.law

Україна приєдналася до числа країн, які приймають участь у платформі WIPO Alert. Тепер Україна може обмінюватися даними про можливі порушення авторського права на міжнародному рівні разом з іншими країнами-учасницями. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За допомогою платформи WIPO Alert всі суб’єкти авторського чи суміжного права тепер можуть звертатися до відповідних органів щодо включення вебсайтів до національного переліку порушників права інтелектуальної власності. Україна стала п’ятнадцятою державою, яка долучилася до цієї ініціативи.

«Попри виклики повномасштабної війни, ми докладаємо максимум зусиль для захисту авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет для українських та іноземних суб’єктів прав інтелектуальної власності. Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та додатки, що порушують авторське право з точки зору національних норм. Це також впевнений крок на шляху до європейської інтеграції України», - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що Україна стала п’ятнадцятою країною, що приєдналась до ініціативи WIPO.

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