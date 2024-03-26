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Украина присоединилась к международной платформе защиты авторских прав

18:38, 26 марта 2024
Украина присоединилась к международной платформе WIPO Alert, которая защищает права интеллектуальной собственности в интернете.
Украина присоединилась к международной платформе защиты авторских прав
Источник фото: armada.law
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Украина присоединилась к числу стран, которые принимают участие в платформе WIPO Alert. Теперь Украина может обмениваться данными о возможных нарушениях авторского права на международном уровне вместе с другими странами-участницами. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

С помощью платформы WIPO Alert все субъекты авторского или смежного права теперь могут обращаться в соответствующие органы о включении веб-сайтов в национальный перечень нарушителей права интеллектуальной собственности. Украина стала пятнадцатым государством, которое присоединилось к этой инициативе.

"Несмотря на вызовы полномасштабной войны, мы прилагаем максимум усилий для защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет для украинских и иностранных субъектов прав интеллектуальной собственности. Украина стала одной из первых стран мира, которая комплексно вводит соответствующий механизм на основе защищенной онлайн-платформы, на которую уполномоченные государства - члены Всемирной организации интеллектуальной собственности могут загружать информацию о веб-сайтах и приложениях, нарушающих авторское право с точки зрения национальных норм. Это также уверенный шаг на пути к европейской интеграции Украины", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что Украина стала пятнадцатой страной, которая присоединилась к инициативе WIPO.

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