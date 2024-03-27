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На Одещині готуються відкривати пляжний сезон під час війни

20:53, 27 березня 2024
Влада Одещини докладе максимум зусиль, аби організувати пляжний сезон у безпечних місцях, — сказав Олег Кіпер.
На Одещині готуються відкривати пляжний сезон під час війни
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Незважаючи на повномасштабну війну, в Одесі та області влітку багато людей ходять на пляжі та купаються у морі.

У зв’язку з цим, влада Одещини готова піти на зустріч відпочивальникам. Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер у інтерв’ю «Главкому», якщо військова і погодна ситуація сприятимуть оздоровленню людей на морі, то буде зроблено все для організації пляжного сезону в безпечних місцях. 

Кіпер заявив, що підхід до пляжного сезону у цьому році такий ж виважений, як і минулого.

«Минулого року ми відкрили сезон, якщо не помиляюсь, у середині серпня, коли рівень води спав після підриву дамби Херсонської ГЕС. Ми розуміли, що не зупинити потік людей, який в Одесі був тоді. Тому, щоби їх убезпечити, відкрили шість пляжів, які регулярно обстежували і запрошували туди сім’ї наших військових для оздоровлення. Тобто ми запросили людей лише на ті пляжі, які обстежили і які неподалік від укриттів розташовані», – наголосив голова ОВА.

Також він додав, що досить складно утримати людей з мільйонного міста від відвідування моря. 

Кіпер зауважив, що в Одесі випадків загибелі людей через міни не фіксувалося.

«Були випадки в області, за містом, у закритих необстежених зонах, на закритих пляжах. Знаю, що поблизу Затоки був випадок, коли з Донеччини приїхали люди, пішли купатися і, дійсно, там підірвалися. Але це був випадок на закритому для купання пляжі, який ніхто не обстежував», – пояснив Олег Кіпер.

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