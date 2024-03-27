В Одесской области готовятся открывать пляжный сезон во время войны

Власти Одесщины приложат максимум усилий, чтобы организовать пляжный сезон в безопасных местах, - сказал Олег Кипер.

Несмотря на полномасштабную войну, в Одессе и области летом многие ходят на пляжи и купаются в море.

В связи с этим власти Одесщины готовы пойти на встречу отдыхающим. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в интервью «Главкому», если военная и погодная ситуация будут способствовать оздоровлению людей на море, то будет сделано все для организации пляжного сезона в безопасных местах.

Кипер заявил, что подход к пляжному сезону в этом году такой же взвешенный, как и в прошлом.

«В прошлом году мы открыли сезон, если не ошибаюсь, в середине августа, когда уровень воды спал после подрыва дамбы Херсонской ГЭС. Мы понимали, что не остановить поток людей, который в Одессе был тогда. Поэтому, чтобы их обезопасить, открыли шесть пляжей, регулярно обследовавших и приглашавших туда семьи наших военных для оздоровления. То есть, мы пригласили людей только на те пляжи, которые обследовали и которые неподалеку от укрытий расположены», – подчеркнул глава ОВА.

Также он добавил, что достаточно сложно удержать людей из миллионного города от посещения моря.

Кипер отметил, что в Одессе случаев гибели людей из-за мин не фиксировалось.

«Были случаи в области, за городом, в закрытых необследованных зонах, на закрытых пляжах. Знаю, что вблизи Затока был случай, когда с Донбасса приехали люди, пошли купаться и, действительно, там подорвались. Но это был случай на закрытом для купания пляже, который никто не обследовали», – объяснил Олег Кипер.

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